Strappa la collana a un turista | bloccato dopo una colluttazione e arrestato per rapina

Durante una visita nel Salento, un turista tedesco di 22 anni è stato coinvolto in una colluttazione con un uomo accusato di avergli strappato una collana. Dopo aver tentato di bloccare il presunto autore del furto, le forze dell’ordine sono intervenute e hanno arrestato l’uomo per rapina. La vicenda si è conclusa con il fermo del sospettato e il coinvolgimento del turista nel ruolo di testimone e protagonista di un episodio di cronaca.

GALATINA – In vacanza nel Salento, un 22enne tedesco si è ritrovato suo malgrado prima vittima di un furto e poi artefice dell’arresto del presunto ladro. L’episodio risale alla serata di domenica.Il turista era a spasso con i suoi genitori per le vie di Galatina quando gli è stata strappata la.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: Napoli, strappa collana d’oro a una turista: arrestato dopo inseguimento in centro Leggi anche: Rapina a Redona, strappa la collana a una donna: arrestato 22enne Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Strappa la collana a un ragazzo in stazione: arrestato dalla volante Dante; Trento, gli strappa la collana d'oro e poi fugge in stazione: arrestato | 5 maggio; Strappa una collana a un turista e fugge, ma la vittima lo blocca e lo fa arrestare; Furto in stazione, strappa una collana d'oro dal collo di un ragazzo e scappa: 32enne fermato in piazza Dante e arrestato. Furto tra i turisti a Gallipoli. Strappa la collana d'oro, poi la colluttazione: arrestato un 19enneNel Salento la Polizia di Stato arresta un giovane dopo un furto con strappo ai danni di un turista e una colluttazione. Nella serata di domenica 3 maggio, la Polizia di Stato ha arrestato ... quotidianodipuglia.it Gallipoli (LE), strappa una collana a un turista e viene bloccato dopo la fuga: arrestato 19enneUn 19enne è stato arrestato a Gallipoli dopo aver strappato una collana d’oro a un turista tedesco in vacanza nel Salento. trmtv.it Caccia al rapinatore a Pinerolo: strappa il borsello con 4 mila euro, un infarto stronca la vittima x.com Strappa la collana a un ragazzo in stazione: arrestato dalla volante "Dante" https://www.ladige.it/cronaca/2026/05/06/strappa-la-collana-a-una-donna-in-stazione-arrestato-dalla-volante-dante-1.4357142 - facebook.com facebook