Porsche prevede di tagliare fino a 6.000 posti di lavoro entro il 2035, secondo fonti interne. La casa automobilistica sta considerando un nuovo piano di ristrutturazione che potrebbe coinvolgere un numero significativo di dipendenti. La decisione si inserisce in un contesto di crisi nel settore automobilistico tedesco, con tagli e riorganizzazioni in diverse aziende del comparto. La società non ha ancora ufficializzato le misure, ma le discussioni interne sono in corso da mesi.

Un nuovo pesante taglio lineare degli occupati potrebbe colpire Porsche AG, ampliando la crisi dell’auotomotive tedesca. Da mesi sono in corso trattative per la riduzione dei costi, ora il Consiglio di sorveglianza ha espresso il proprio sostegno allo stato delle trattative sul “Pacchetto per il futuro”, che potrebbe comportare il taglio di altre migliaia di occupati. Secondo la Bild dai 5.000 ai 6.000 posti potrebbero scomparire entro il 2035. Il produttore di auto sportive, tuttavia, non ha confermato, ma piuttosto ha segnalato che sono in corso trattative con il consiglio di fabbrica ed il sindacato. La direzione, guidata da Michael... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Porsche, altre migliaia di tagli: “Fino a 6.000 posti a rischio entro il 2035”

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