Volkswagen sta considerando un piano di ristrutturazione che potrebbe comportare il taglio di fino a 120mila posti di lavoro su un totale di 657mila. La proposta include anche la chiusura di alcuni stabilimenti in Germania. La decisione fa parte di una strategia per affrontare la crisi del gruppo. La notizia è stata riportata dal quotidiano tedesco Bild.

Volkswagen starebbe preparando una profonda ristrutturazione per affrontare la crisi che investe il gruppo. Secondo il quotidiano tedesco Bild, il piano allo studio prevederebbe il taglio di circa 120mila posti di lavoro sui 657mila dipendenti complessivi, oltre alla chiusura di alcuni stabilimenti in Germania. Il piano per uscire dalla crisi. Le indiscrezioni si basano su un documento interno denominato Visione Obiettivo 2030, che delinea le misure con cui il gruppo intende rilanciare la propria competitività. Il numero degli esuberi ipotizzati sarebbe superiore alle stime circolate nei mesi scorsi e comprenderebbe ulteriori 55-70mila uscite, che si aggiungerebbero ai circa 50mila posti già interessati dagli accordi raggiunti con i rappresentanti dei lavoratori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Volkswagen valuta un maxi piano di tagli: fino a 120mila posti di lavoro a rischio

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