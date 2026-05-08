Fp Cgil | rischio tagli fino a 274.000 euro per i dipendenti pubblici

La Fp Cgil ha segnalato un possibile taglio di circa 274.000 euro per i dipendenti pubblici a causa di modifiche alle modalità di calcolo delle pensioni. Le categorie più coinvolte sarebbero alcuni lavoratori del settore pubblico, anche se non sono stati specificati i dettagli. La speranza di vita, secondo le norme attuali, influisce sul calcolo della pensione, estendendo la durata prevista dell’assegno pensionistico.

? Domande chiave Quali categorie di dipendenti pubblici rischiano il taglio più pesante?. Come influisce la speranza di vita sul calcolo della pensione?. Perché i medici e gli insegnanti sono i più colpiti?. Quanto incideranno le nuove finestre di uscita sul potere d'acquisto?.? In Breve Tagli fino a 14.450 euro annui per medici, insegnanti e personale enti locali.. Rischio estensione carriera lavorativa fino a 49 anni per evitare decurtazioni economiche.. Nuove regole basate su parametri di longevità e inasprimento delle aliquote contributive.. Impatto economico rilevante sui risparmi accumulati dai professionisti del settore pubblico..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

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