Odissea la recensione | Christopher Nolan trasforma il mito di Ulisse in un monumentale racconto sulla guerra e sul rimorso

Un nuovo adattamento cinematografico dell’Odissea trasmette il mito di Ulisse attraverso una narrazione incentrata sulla guerra e sul rimorso. La storia, nota da quasi tremila anni, include elementi come il cavallo di Troia, Polifemo, Circe e le sirene, simboli consolidati nella cultura occidentale. La pellicola cerca di rinnovare il racconto tradizionale, offrendo una prospettiva diversa sui personaggi e sugli eventi, mantenendo intatto il nucleo della vicenda classica.

Affrontare l’Odissea significa confrontarsi con una storia che appartiene alla memoria collettiva da quasi tremila anni. Il viaggio di Ulisse, il cavallo di Troia, Polifemo, Circe, le sirene e l’attesa di Penelope sono immagini talmente radicate nella cultura occidentale che sembrerebbe impossibile mostrarle ancora in modo sorprendente. Christopher Nolan riesce invece nell’impresa più difficile: non si limita a mettere in scena il poema di Omero, ma lo attraversa con tutte le ossessioni che hanno definito il suo cinema, trasformandolo in un racconto costruito sul tempo, sulla memoria, sulla colpa e sull’incapacità di tornare davvero a casa dopo aver conosciuto la guerra. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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ODYSSEY di Christopher Nolan... non me la racconta GIUSTA!

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