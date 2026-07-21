Nel 1968, la Rai trasmise in otto puntate una versione dell’Odissea considerata molto riuscita, considerata un vero e proprio miracolo televisivo. La produzione è stata molto apprezzata e ancora oggi viene ricordata come un esempio di adattamento televisivo di grande qualità. Di recente, è stata confrontata con la versione cinematografica di Nolan, che ha suscitato discussioni tra gli appassionati.

Nel 1968 la Rai trasmise in 8 puntate una splendida versione dell’ Odissea, così riuscita da sembrare, ancora oggi, un miracolo; tanto più se rivista dopo l’ Odissea di Nolan. Merito del regista, Franco Rossi; degli attori e dei doppiatori che aveva scelto; e dei suoi collaboratori, uno più bravo dell’altro ( Mario Bava, per dire, girò l’episodio di Polifemo; e con Carlo Rambaldi curò gli effetti speciali di tutta la serie. Quanto agli sceneggiatori, al direttore della fotografia, all’autore delle musiche, agli scenografi, ai costumisti, ai truccatori e alle parrucchiere, la produzione De Laurentiis fu all’altezza di una Rai d’eccellenza che tutti rimpiangiamo e che da tempo non esiste più, noti i colpevoli). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La PornOdissea che non avete mai letto (e Nolan non ha mai girato)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Perché Nolan ha portato 40 pecore in una grotta piena di api per girare una scena: tutti i luoghi dove Nolan ha girato la sua OdisseaIl regista ha portato 40 pecore in una grotta piena di api per girare una scena del suo film.

Biagio Antonacci: «Non mi sono mai sposato: per proteggere chi ti sta vicino bastano testamenti chiari. Non ho mai letto un libro perché ho una forma di dislessia che non aiuta»Il cantante ha spiegato di aver deciso di non sposarsi finora, affermando che per tutelare le persone a lui vicine preferisce redigere testamenti...