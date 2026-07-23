Ponza il ticket ambientale si paga dallo smartphone | tariffe e come funziona

A Ponza e Palmarola, il ticket ambientale per imbarcazioni si può pagare tramite smartphone usando Telepass Mare. La novità permette di acquistare e gestire i permessi digitalmente, senza bisogno di biglietti cartacei. Le tariffe e le modalità di pagamento sono disponibili online, semplificando l’accesso alle aree marine. Questa iniziativa mira a rendere più efficiente il controllo delle imbarcazioni e a ridurre l’uso di documenti cartacei.

Ponza, 23 luglio 2026 – A Ponza e Palmarola il ticket ambientale per l’accesso e lo stazionamento nell’area marina delle imbarcazioni si paga direttamente dallo smartphone con Telepass Mare. A un anno dal lancio, il servizio di Telepass è attivo anche per la stagione estiva 2026 e consente ai diportisti di gestire digitalmente il contributo previsto dal Comune di Ponza. Attraverso l’app è possibile registrare l’imbarcazione, calcolare automaticamente l’importo dovuto in base alla sua lunghezza e al periodo di permanenza, completare il pagamento tramite carta di credito e ricevere la relativa conferma digitale. Il servizio è accessibile a tutti, senza la necessità di essere già clienti Telepass o di sottoscrivere un abbonamento. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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