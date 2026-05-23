Prezzi alti a Ponza | è la seconda isola italiana con le case più care Ecco quanto si paga

Notizia in breve

Ponza si colloca come la seconda isola italiana con i prezzi delle case più elevati. Secondo un’analisi di Immobiliare, i costi delle abitazioni sull’isola sono tra i più alti del Paese. La ricerca evidenzia che il mercato immobiliare locale presenta valori superiori rispetto ad altre destinazioni italiane. I dati si basano su prezzi medi e analisi di mercato recenti. Non sono stati forniti dettagli specifici sui valori esatti o sui confronti con altre aree.