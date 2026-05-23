Prezzi alti a Ponza | è la seconda isola italiana con le case più care Ecco quanto si paga
Ponza si colloca come la seconda isola italiana con i prezzi delle case più elevati. Secondo un’analisi di Immobiliare, i costi delle abitazioni sull’isola sono tra i più alti del Paese. La ricerca evidenzia che il mercato immobiliare locale presenta valori superiori rispetto ad altre destinazioni italiane. I dati si basano su prezzi medi e analisi di mercato recenti. Non sono stati forniti dettagli specifici sui valori esatti o sui confronti con altre aree.
Prezzi alti delle case a Ponza, seconda isola con le case più care in Italia. E’ uno dei dati che emergono dall’analisi di Immobiliare.it Insights, specializzata in analisi di mercato e data intelligence e che fa parte del gruppo Immobiliare.it.Entrando nel dettaglio, è Capri l'isola italiana con. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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