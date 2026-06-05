È stato annunciato l’avvio dell’uso del ticket per la sosta nelle aree urbane, con i primi pagamenti previsti. Questa misura rappresenta una novità rispetto al sistema precedente. Contestualmente, sono state apportate modifiche al piano della sosta legate alla copertura della tangenziale. L’intervento in questione è stato realizzato da una società di gestione delle infrastrutture, che ha avviato i lavori per migliorare la viabilità.

Le prime modifiche al piano della sosta se le porterà dietro la copertura della tangenziale, con l’intervento di Serravalle. Il progetto prevede, infatti, anche la rimodellazione dei calibri stradali di viale Brianza per inserire una futura pista ciclabile, garantendo il ripristino dei parcheggi e la riasfaltatura della carreggiata. Per ridurre al minimo i disagi alla circolazione, la direzione tecnica della società ha programmato i lavori in tre macro-fasi consecutive. Ma non sarà l’unico cambiamento per i conducenti. Per la prima volta nella sua storia, a Cologno saranno introdotti gli stalli a pagamento. "Ci troviamo nella necessità di dover riorganizzare una situazione davvero critica, che oggi è gratuita per tutti - ha ammesso l’altra sera in commissione consiliare l’assessore ai Lavori pubblici Loredana Verzino -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scatta la svolta della sosta. Via all’introduzione del ticket. Per la prima volta si paga

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Strisce blu, a Sabaudia la sosta si paga anche con l’appA Sabaudia, dal 28 aprile 2026, i parcheggi a pagamento sulle strisce blu possono essere pagati e gestiti tramite un’applicazione sullo smartphone.

San Giovanni Rotondo: la sosta sulle strisce blu si paga con l’App TelepassA San Giovanni Rotondo è stato avviato un nuovo sistema per pagare la sosta sulle strisce blu utilizzando l’app Telepass sullo smartphone.

Argomenti più discussi: Scatta la svolta della sosta. Via all’introduzione del ticket. Per la prima volta si paga; Rimborsi sul pedaggio Autostrade, scatta la svolta; Intramoenia non autorizzata, quando scatta il reato di peculato; Roma Sud, svolta sull’incrocio della morte: scatta il piano dopo la tragedia di Marconi.

Scatta la svolta della sosta. Via all’introduzione del ticket. Per la prima volta si pagaLe prime modifiche al piano della sosta se le porterà dietro la copertura della tangenziale, con l’intervento di ... ilgiorno.it

Abbiamo la targa, sei in trappola: Taormina a un passo dal pirata della discoteca Il sindaco De Luca annuncia la svolta grazie a due testimoni. Un giovane ferito alla testa. Scatta la linea dura del Comune: controlli a tappeto e lettera a Meloni e Piantedosi Le x.com