Dal settembre 2023 al maggio 2024, l’autovelox di Pontenuovo sulla provinciale montalese ha multato 47.000 veicoli, di cui 34.000 tra gennaio e maggio 2024. L’installazione del dispositivo ha generato circa 1,2 milioni di euro in multe. Lo strumento è stato rimosso a maggio 2024.

PISTOIA L’autovelox che ha scatenato più polemiche è senza dubbio quello messo al Pontenuovo sulla provinciale montalese che dal settembre 2023 al maggio 2024, quando è stato tolto, ha prodotto 47mila multe (34mila da gennaio a maggio 2024) con un introito di un milione e 200mila euro. L’autovelox era in un tratto di 170 metri con un limite di velocità di 40 chilometri orari. Fu una strage di multe. Decine di multe piovevano a raffica su molte famiglie per velocità spesso inferiori o di poco superiori a 50 all’ora. "Un tiro al piccione" commentò un cittadino alludendo alla difficoltà di mantenere l’auto sotto il limite anche mettendoci la massima attenzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pontenuovo, la strage delle multe senza ordinanza

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