Monopattini in sharing senza targa a Roma | la trappola delle multe e perché pagano gli utenti

A Roma, alcuni monopattini in sharing circolano senza targa, portando a multe per gli utenti. Chi ha già inviato un reclamo alle aziende non ha evitato le sanzioni, poiché la normativa richiede comunque il rispetto delle regole. Le autorità hanno evidenziato che la mancanza di targhe sui veicoli è un elemento che contribuisce alle sanzioni, anche se gli utenti avevano segnalato il problema alle compagnie di sharing.

C’è chi ha già presentato un formale reclamo alle compagnie private ma, si sa, la legge non ammette ignoranza. Chi circola su un monopattino in sharing sprovvisto di targa rischia la multa e, anche se il mezzo non è di sua proprietà, dovrà mettere mano al portafoglio e pagare la sanzione. È già. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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