In vista della partita tra Marocco e Francia ai Mondiali di Calcio 2026, prevista per questa sera alle 22, il sindaco di Vignola ha firmato un’ordinanza straordinaria. Sono stati introdotti divieti e multe per prevenire rischi legati a possibili festeggiamenti. La misura mira a garantire la sicurezza pubblica durante l’evento.

Vignola (Modena), 9 luglio 2026 - In vista dell'incontro dei Mondiali di Calcio 2026 tra Marocco e Francia, in programma stasera 9 luglio a partire dalle 22, il sindaco di Vignola, Angelo Pasini, ha firmato un'ordinanza straordinaria per garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali situazioni di rischio legate ai possibili festeggiamenti. Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 19 di giovedì 9 luglio fino alle ore 2 di venerdì 10 luglio e interesserà l'intero territorio comunale. L'ordinanza introduce il divieto di vendere, introdurre, trasportare e detenere bevande alcoliche nelle aree pubbliche. Resta consentita esclusivamente la somministrazione all'interno dei pubblici esercizi autorizzati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vignola, per Francia-Marocco scatta l'ordinanza anti-alcol: divieti e multe

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