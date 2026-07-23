Il Pontedera ha annunciato l’ingaggio di Tobias Del Piero, figlio di Alessandro, ex capitano della Juventus, che giocherà in Serie D nella prossima stagione. La società toscana, retrocessa in Serie D dopo 14 anni in Serie C, ha anche ufficializzato l’arrivo di un giocatore nipote di Del Piero. Tra i nuovi acquisti figura anche un calciatore con il cognome Gattuso. La squadra continua a puntare sui giovani con legami familiari nel calcio professionistico.

Il Pontedera continua a puntare sui giovani talenti dal cognome importante. La società toscana – che giocherà in Serie D dopo 14 anni di Serie C – ha ufficializzato l’arrivo di Tobias Del Piero, figlio di Alessandro, storico capitano della Juventus, che nella prossima stagione vestirà la maglia granata in Serie D. Insieme a lui però ci sarà anche il cugino Lorenzo Del Piero, completando così una doppia operazione dal forte richiamo mediatico. Non è la prima volta che il club sceglie di valorizzare ragazzi provenienti da famiglie legate al grande calcio. Nella rosa del Pontedera, infatti, è già presente anche Francesco Pio Gattuso, nipote di Gennaro Gattuso, nuovo allenatore della Lazio ed ex commissario tecnico della Nazionale italiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pontedera, la colonia dei cognomi importanti in Serie D: ufficializzati il figlio e il nipote di Del Piero. C’è anche un Gattuso

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