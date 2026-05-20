L' insegnamento di Del Piero | Importanti l' impegno il sacrificio il credere in se stessi e il volere di più nell' ambizione

Mercoledì 20 maggio 2026, a Pescara, si è svolto un evento dedicato a Alessandro Del Piero, che ha ricevuto la seconda edizione del Premio Vincenzo Zucchini organizzato da Remo Firmani. L’attesa attrazione è stata un talk show condotto da Ciro Venerato e Marco Civoli di Rai Sport, davanti a una grande folla di fan e appassionati. Durante l'incontro, Del Piero ha condiviso alcuni dei valori fondamentali che lo hanno accompagnato nella carriera, tra cui l’impegno, il sacrificio e la fiducia in sé stessi.

Autentico bagno di folla oggi, mercoledì 20 maggio 2026, a Pescara per Alessandro Del Piero, insignito del Premio Vincenzo Zucchini, seconda edizione organizzata da Remo Firmani con la sua agenzia, e del talk show condotto da Ciro Venerato con il collega di Rai Sport Marco Civoli. tutto esaurito. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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