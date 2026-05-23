L'ex sindaco di Salerno ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni comunali, tornando in corsa dopo aver passato dieci anni alla guida della Regione Campania. La sua campagna si sta sviluppando con diversi avversari, tra cui il Partito Democratico rappresentato dal figlio, Piero. La sfida si svolge in un clima di forte confronto pubblico, con il candidato che si presenta come protagonista principale della competizione.

De Luca contro tutti. Così potremmo sintetizzare la campagna elettorale di Salerno. L'ex sindaco, dopo un decennio alla guida della Regione Campania, torna a correre per la fascia tricolore della sua amata città. Dopo il passo indietro di Vincenzo Napoli, che ha lasciato con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato, è corsa a otto per prenderne il testimone. Ben 21 le liste presentate, di cui sette civiche per il solo “sceriffo”. Una vera e propria armata è quella dell'ormai ex inquilino di Palazzo Santa Lucia che, però, stavolta, non avrà dalla sua il Pd di cui, tra l'altro, il figlio Piero è segretario regionale. Un vero e proprio caso, considerando che in nessuna altra grande città si è verificata una spaccatura così importante. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - De Luca contro tutti a Salerno, a sfidarlo anche il Pd del figlio Piero

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