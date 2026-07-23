Un video mostra un’auto che attraversa un ponte sul fiume Pineios in Grecia, nonostante l’infrastruttura sia crollata tre anni fa. Il ponte di Larissa, in parte, è crollato, ma alcune vetture passano ancora sopra. Nel filmato si sente una persona chiedere se sarebbe meglio fare il giro. Non ci sono indicazioni di interventi o di chiusure ufficiali.

L’immagine di un’auto che attraversa un ponte sul fiume Pineios, nella Grecia centrale, hanno fatto il giro del mondo. La particolarità? Il fatto che l’infrastruttura di Larissa, ormai da 3 anni, è crollata. A danneggiare il ponte di Palaiopyrgos era stata la tempesta Daniel: un tempo collegava le comunità costiere dei comuni di Agia e Tempe, ora solo gli automobilisti più imprudenti decindo di attraversarlo per risparmiarsi circa 30 km di strada. La situazione diventa ancora più pericolosa quando il livello del fiume si alza e le acque tracimano sul ponte crollato. Un automobilista, citato da alcuni media locali, ha dichiarato: “Dovremmo fare il giro?“. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ponte Palaiopyrgos in Grecia crollato, il video delle auto che ci passano lo stesso: "Dovremmo fare il giro?"

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