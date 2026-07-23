Da lunedì 27 luglio, Polymarket non sarà più accessibile in Italia. La piattaforma, specializzata in mercati di previsione, era già stata inserita nell’elenco dei siti bloccati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dal 10 luglio, nell’ambito delle misure contro il gioco illegale. Lo stop potrebbe influire sullo sponsor di una squadra di calcio, con un valore stimato di 19 milioni di euro.

Polymarket non sarà più raggiungibile in Italia da lunedì 27 luglio. La piattaforma internazionale dei mercati di previsione era già stata inserita nell’elenco dei siti inibiti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli lo scorso 10 luglio, nell’ambito delle attività di contrasto al gioco illegale. Secondo quanto spiegato da Agimeg, Polymarket viene considerata assimilabile a un operatore di scommesse non autorizzato. Per questo la piattaforma viene ricondotta all’ambito delle attività che, in Italia, richiedono una concessione pubblica. La vicenda ha anche un risvolto economico e sportivo. Polymarket ha infatti sottoscritto un accordo di sponsorizzazione con la Lazio da circa 19 milioni di euro, per le prossime due stagioni, con opzione per il 20282029. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Polymarket oscurato in Italia dal 27 luglio: rischio per lo sponsor Lazio da 19 milioni

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