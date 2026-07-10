L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha nuovamente inserito Polymarket nell'elenco dei siti inibiti, bloccandone l'accesso. Questa decisione mette a rischio un accordo di sponsorizzazione da 22 milioni di dollari, firmato dalla squadra di calcio a inizio anno, che copre le prossime due stagioni e un'opzione per il 2028-2029. La sponsorizzazione avrebbe portato circa 19 milioni di euro.

Polymarket è stato nuovamente inserito nell’elenco dei siti inibiti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Una situazione che mette a rischio la sponsorizzazione da 22 milioni di dollari (circa 19 milioni di euro) stipulata nello scorso aprile dalla Lazio e relativa alle prossime due stagioni, con opzione per quella del 20282029. Polymarket era già finito nella black-list nei mesi scorsi: ne era uscito dopo un chiarimento tecnico in seguito a una causa al Tar Lazio. Ora l’attività della “Prediction markets” viene ritenuta dal regolatore dei giochi “illegale” perché gestisce un business di scommesse senza avere una concessione statale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Lazio, Polymarket "oscurato" dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: 19 milioni a rischio?

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