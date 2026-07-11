L’Agenzia delle Dogane ha oscurato Polymarket in Italia, mettendo a rischio l’accordo con il club di calcio. La piattaforma di prediction market, già sotto osservazione, non è più accessibile nel paese. La decisione potrebbe compromettere l’intesa tra la squadra e il sponsor, che aveva annunciato la collaborazione. La situazione si aggiunge ai problemi già noti della società, che continua a affrontare difficoltà legali e finanziarie.

Dunque, sembra proprio che i guai in casa Lazio trovino gusto nel presentarsi uno dietro l’altro. Qual è l’ultimo? L’ultima è che Polymarket, nota piattaforma di prediction market, è stata oscurata in Italia e di conseguenza l’accordo siglato con il club di Lotito potrebbe saltare. Ne parla il Messaggero. Cos’è Polymarket?. È una piattaforma di prediction market, cioè un mercato dove gli utenti comprano e vendono “quote” su eventi futuri per cercare di guadagnare dalle proprie prevision i. Il funzionamento è semplice: viene creata una domanda su un evento futuro, ad esempio “Il candidato X vincerà le elezioni?” oppure “Una squadra vincerà il campionato?”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Lazio, ancora guai: Polymarket oscurato dall’Agenzia delle Dogane: in bilico l’accordo con lo sponsor

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