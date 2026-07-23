Federproprietà ha annunciato il suo sostegno alla proposta dell'ANIA di rendere obbligatorie le polizze assicurative contro terremoti, alluvioni e altre calamità naturali per le case private, con un'applicazione graduale. La decisione arriva dopo aver valutato la necessità di proteggere il patrimonio degli italiani. La proposta prevede un introduzione progressiva dell'obbligo assicurativo, senza indicare una data precisa.

Federproprietà rompe gli indugi e sostiene la proposta avanzata dall'ANIA di introdurre gradualmente l'obbligatorietà delle polizze assicurative contro terremoti, alluvioni e altre calamità naturali per le abitazioni private. Una posizione che punta ad aprire un confronto con il Governo e con il settore assicurativo per costruire un sistema stabile di tutela del patrimonio immobiliare italiano, sempre più esposto agli effetti dei cambiamenti climatici e degli eventi meteorologici estremi. “I cambiamenti climatici e il progressivo aumento delle calamità naturali impongono un cambio di paradigma”, dichiara il Presidente di Federproprietà Giovanni Bardanzellu. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Polizze catastrofali, Federproprietà apre all'obbligo graduale: “È il momento di mettere in sicurezza il patrimonio degli italiani”

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