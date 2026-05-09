Investimenti | il 70% degli italiani preferisce le polizze al risparmio

Secondo recenti dati, il 70% degli italiani sceglie le polizze come forma di investimento, preferendole ai tradizionali prodotti finanziari. La decisione viene influenzata dalla percezione della solidità delle compagnie assicurative, che rappresenta un elemento importante nelle preferenze dei risparmiatori. La tendenza si conferma anche in relazione alla sicurezza percepita e alla gestione del rischio associata alle polizze assicurative.

? Domande chiave Perché il 70% degli investitori preferisce le polizze ai prodotti finanziari?. Come influisce la solidità della compagnia sulla scelta del risparmiatore?. Chi è il professionista indispensabile per il 90% degli investitori?. Perché i giovani sono più disposti a pagare per la consulenza?.? In Breve Il 56% degli intervistati sceglie la polizza basandosi sulla solidità finanziaria della compagnia.. La reputazione del brand guida la scelta per il 49% dei consumatori coinvolti.. Il 90% degli investitori considera il consulente un valore aggiunto essenziale per la decisione.. L'80% dei clienti valuta positivo il rapporto tra costi sostenuti e benefici ottenuti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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