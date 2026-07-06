Assicurazioni, ancora poche polizze catastrofali per abitazioni e imprese

Notizia in breve

Nel 2025, il mercato assicurativo ha raccolto 182 miliardi di euro. Tuttavia, nel settore delle polizze per abitazioni e imprese, poche coperture sono dedicate ai rischi di catastrofi naturali. In un paese soggetto a rischi ambientali, la diffusione di queste polizze rimane limitata. La presenza di polizze specifiche per eventi calamitosi è ancora insufficiente rispetto alle esigenze di protezione.