Assicurazioni ancora poche polizze catastrofali per abitazioni e imprese
Nel 2025, il mercato assicurativo ha raccolto 182 miliardi di euro. Tuttavia, nel settore delle polizze per abitazioni e imprese, poche coperture sono dedicate ai rischi di catastrofi naturali. In un paese soggetto a rischi ambientali, la diffusione di queste polizze rimane limitata. La presenza di polizze specifiche per eventi calamitosi è ancora insufficiente rispetto alle esigenze di protezione.
Ammonta a 182 miliardi la raccolta nel mercato delle assicurazioni per il 2025. In un Paese a rischio come l’Italia, sono ancora poche le polizze che mettono al riparo dalle catastrofi. Servizio di Giuseppe Caporaso. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Assicurazioni, ancora poche polizze catastrofali per abitazioni e imprese
Notizie e thread social correlati
Rischi catastrofali, Giorgetti: «Governo pronto a sostenere le polizze per le famiglie»Il ministro dell’Economia ha annunciato che il governo è disponibile a sostenere le polizze assicurative per le famiglie in relazione ai rischi di...
Leggi anche: Milano, ancora blackout in via San Maurilio, quartiere 5 Vie e a Cinisello a causa del sovraccarico energetico, disagi per abitazioni e negozi
Temi più discussi: Raccolta assicurazioni a 182 miliardi, poche polizze catastrofi; Assicurazione casa 2025: coperture, furti e rischi. Perché proteggersi conviene; Dal 17 luglio scatta l’Rc auto per monopattini, ma targhe e caschi ancora non si vedono; Rischi catastrofali, il Governo è pronto a sostenere le polizze per le famiglie.
Assicurazione per i monopattini dal 17 luglio. Targhe e caschi se ne vedono pochi...Assicurazione obbligatoria per i monopattini dal 17 luglio. Ma su casco e targa regna ancora la confusione Tra due settimane scatterà l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici. Dopo una p ... tp24.it
Polizze Rcauto, l’Antitrust rileva ancora forti criticità nel mercato. Al via un’indagine conoscitiva a tutto campo Leggi l’articolo completo su Snachannel: snachannel.it/index.php/all-… #sna #polizzercauto #antitrus x.com
Viaggiare senza pensieri è possibile. Con le polizze viaggio HeyConad Assicurazioni puoi partire con latranquillità di una copertura completa, pensata per accompagnarti in ogni spostamento. Fino al 22 agosto è disponibile uno sconto del 30% sulle polizze v facebook
Raccolta assicurazioni a 182 miliardi, poche polizze catastrofiAncora in crescita la raccolta dei premi assicurativi, ma resta il nodo dolente delle coperture catastrofali, con solo il 7% per quelle dedicate alle abitazioni e al 15% per le imprese. Nel 2025 la ra ... ansa.it