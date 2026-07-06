Assicurazioni ancora poche polizze catastrofali per abitazioni e imprese

Da tv2000.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2025, il mercato assicurativo ha raccolto 182 miliardi di euro. Tuttavia, nel settore delle polizze per abitazioni e imprese, poche coperture sono dedicate ai rischi di catastrofi naturali. In un paese soggetto a rischi ambientali, la diffusione di queste polizze rimane limitata. La presenza di polizze specifiche per eventi calamitosi è ancora insufficiente rispetto alle esigenze di protezione.

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Ammonta a 182 miliardi la raccolta nel mercato delle assicurazioni per il 2025. In un Paese a rischio come l’Italia, sono ancora poche le polizze che mettono al riparo dalle catastrofi. Servizio di Giuseppe Caporaso. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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