Sorprende un ladro in casa della madre | arrestato con gioielli rubati contanti e un coltello

Un giovane straniero senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri a Milazzo dopo essere stato sorpreso a rovistare nell’abitazione della madre. L’uomo è stato trovato in possesso di gioielli rubati, contanti e un coltello. La segnalazione di presenza sospetta ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno fermato il giovane sul posto.

Lo ha trovato all’interno dell’abitazione della madre mentre era intento a rovistare nelle stanze. È da questa segnalazione che è scattato l’intervento dei carabinieri a Milazzo, culminato con l’arresto di un giovane straniero, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine.L’episodio è. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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SONO FINITO AL TG PER AVER RUBATO! *FAMIGLIA SHOCKATA*

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