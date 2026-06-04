Sorprende un ladro in casa della madre | arrestato con gioielli rubati contanti e un coltello

Da messinatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un giovane straniero senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri a Milazzo dopo essere stato sorpreso a rovistare nell’abitazione della madre. L’uomo è stato trovato in possesso di gioielli rubati, contanti e un coltello. La segnalazione di presenza sospetta ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno fermato il giovane sul posto.

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Lo ha trovato all’interno dell’abitazione della madre mentre era intento a rovistare nelle stanze. È da questa segnalazione che è scattato l’intervento dei carabinieri a Milazzo, culminato con l’arresto di un giovane straniero, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine.L’episodio è. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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