Cisternone | Ruba una bicicletta ma viene inseguito e arrestato da un poliziotto fuori servizio | 54enne in carcere

Un uomo di 54 anni è stato arrestato dopo aver rubato una bicicletta in una zona residenziale. Quando ha sentito le urla di una persona che aveva appena subito il furto, ha fatto salire la vittima sul suo scooter e ha iniziato a inseguire il ladro. Un poliziotto fuori servizio, che si trovava nelle vicinanze, ha assistito alla scena e ha deciso di intervenire. Dopo un breve inseguimento, l’uomo è stato fermato e condotto in cella.

Non ha esitato un attimo quando ha sentito le grida di una persona alla quale avevano appena rubato la bicicletta e, fatta salire la vittima a bordo del proprio scooter, si è messo all'inseguimento del ladro. Così un agente della polizia di ferroviaria di Livorno è riuscito a raggiungere il. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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