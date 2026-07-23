Polizia maxi controlli a Roma e Torino | 26 arresti e due sgomberi

La Polizia di Stato ha effettuato controlli a Roma e Torino, portando all’arresto di 26 persone e allo sgombero di due aree. Le operazioni sono state concentrate in zone considerate più problematiche delle due città. I controlli hanno coinvolto varie unità e sono durati diverse ore, con l’obiettivo di contrastare attività illecite e garantire la sicurezza pubblica. Non sono stati segnalati incidenti o altri eventi rilevanti durante le operazioni.

(LaPresse) Maxi operazione di controllo della Polizia di Stato a Torino e Roma, con interventi mirati in alcune aree considerate più critiche delle due città. Le attività hanno interessato a Torino la zona sud, tra piazza Bengasi, i Giardini Battistini e il Parco Colonnetti, mentre nella Capitale i quartieri San Basilio e Prenestino. Il bilancio complessivo dell’operazione è di 26 arresti, 11 denunce, due immobili occupati abusivamente sgomberati, 900 persone identificate e 350 veicoli controllati. Sono inoltre stati effettuati accompagnamenti in Questura per 21 cittadini stranieri, con tre trasferimenti nei Centri di permanenza per i rimpatri e diversi provvedimenti di allontanamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Criminalità giovanile, controlli nelle zone di spaccio e della movida

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