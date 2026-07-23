Nelle ultime ore, la Polizia di Stato ha arrestato 26 persone, denunciandone altre 11, durante un’operazione tra Torino e Roma. Sono stati sgomberati due immobili occupati illegalmente. L'intervento ha coinvolto diverse forze di polizia e si è concentrato sul controllo di immobili occupati senza autorizzazione. L'operazione si inserisce in un’azione più ampia di contrasto all’occupazione abusiva e alla criminalità legata a questi episodi.

È di 26 persone arrestate, 11 persone denunciate e 2 stabili sgomberati il bilancio di una vasta operazione di controllo del territorio condotta dalla Polizia di Stato nelle ultime ore tra Torino e Roma. L’attività, svolta con la collaborazione delle Polizie locali e dell’Ispettorato del lavoro, ha interessato le aree più sensibili delle due città, con l’obiettivo di contrastare reati e fenomeni di degrado urbano. Operazione straordinaria nelle aree sensibili delle città Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento ha riguardato, per Torino, la zona sud della città, in particolare piazza Bengasi, i Giardini Battistini e il parco Colonnetti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Blitz della Polizia tra Torino e Roma, 26 arresti: sgomberati due immobili occupati abusivamente

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Scontri Torino, camionetta della polizia costretta a indietreggiare

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