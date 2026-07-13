Un commando con volto coperto ha fatto irruzione in una casa occupata, sparando con un fucile da caccia. Durante l'azione, un 19enne ha ricevuto un colpo alla caviglia destra ed è stato portato in ospedale in codice giallo. Dopo l’irruzione, i sospetti sono fuggiti a bordo di due auto. Non sono stati forniti dettagli sull’identità dei responsabili.

Milano, 13 luglio 2026 – Il blitz a mano armata nella casa occupata. I colpi esplosi con un fucile da caccia. La fuga a bordo di due auto. Un diciannovenne marocchino ferito alla caviglia destra e trasportato in codice giallo all'Humanitas. Ha tutti i contorni di una spedizione punitiva l'aggressione andata in scena nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 luglio nello stabile Aler di via Saponaro 1A al Gratosoglio. https:www.ilgiorno.itcremonacronacayoussef-rama-abdelaziz-omicidio-crema-indagini-arresti-az38iywg La ricostruzione. Stando a quanto emerso finora dai primi accertamenti dei carabinieri del Nucleo Radiomobile e della stazione... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Paura nelle case Aler di via Saponaro: commando a volto coperto fa irruzione e spara, ferito un 19enne

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