Paura nelle case Aler di via Saponaro | commando a volto coperto fa irruzione e spara ferito un 19enne
Un commando con volto coperto ha fatto irruzione in una casa occupata, sparando con un fucile da caccia. Durante l'azione, un 19enne ha ricevuto un colpo alla caviglia destra ed è stato portato in ospedale in codice giallo. Dopo l’irruzione, i sospetti sono fuggiti a bordo di due auto. Non sono stati forniti dettagli sull’identità dei responsabili.
Milano, 13 luglio 2026 – Il blitz a mano armata nella casa occupata. I colpi esplosi con un fucile da caccia. La fuga a bordo di due auto. Un diciannovenne marocchino ferito alla caviglia destra e trasportato in codice giallo all'Humanitas. Ha tutti i contorni di una spedizione punitiva l'aggressione andata in scena nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 luglio nello stabile Aler di via Saponaro 1A al Gratosoglio. https:www.ilgiorno.itcremonacronacayoussef-rama-abdelaziz-omicidio-crema-indagini-arresti-az38iywg La ricostruzione. Stando a quanto emerso finora dai primi accertamenti dei carabinieri del Nucleo Radiomobile e della stazione... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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