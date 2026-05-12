Sgomberati gli alloggi comunali occupati abusivamente in via del Palmensi | operazione della polizia locale

Nella zona Tricalle di Chieti, la polizia locale ha portato a termine lo sgombero di alcuni alloggi comunali occupati senza titolo. L'operazione si è svolta in via del Palmensi, dove sono stati rimossi gli occupanti da appartamenti di proprietà comunale. L'intervento si inserisce in un'azione più ampia di controllo e tutela del patrimonio pubblico. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi o sui prossimi passaggi legali.

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