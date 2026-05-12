Sgomberati gli alloggi comunali occupati abusivamente in via del Palmensi | operazione della polizia locale
Nella zona Tricalle di Chieti, la polizia locale ha portato a termine lo sgombero di alcuni alloggi comunali occupati senza titolo. L'operazione si è svolta in via del Palmensi, dove sono stati rimossi gli occupanti da appartamenti di proprietà comunale. L'intervento si inserisce in un'azione più ampia di controllo e tutela del patrimonio pubblico. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi o sui prossimi passaggi legali.
La polizia locale di Chieti ha eseguito lo sgombero di alcuni alloggi comunali occupati abusivamente in via del Palmensi, zona Tricalle. Le operazioni sono scattate nella mattinata di martedì 12 maggio, su disposizione della procura, al termine di un’attività di verifica e controllo e denuncia.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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