politiche urgenti di prevenzione e adattamento o pagano i lavoratori

Le segreterie provinciali di Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto di attivare lo stato di emergenza dopo le recenti grandinate. La richiesta si basa sulla necessità di adottare politiche di prevenzione e adattamento immediate. I sindacati evidenziano che, senza interventi urgenti, i lavoratori continuano a pagare le conseguenze di eventi climatici estremi. La richiesta è stata presentata alle autorità competenti per ottenere risorse e misure di supporto.

L’attivazione dello stato di emergenza a seguito delle grandinate è stato richiesto dalle segreterie provinciali di Cgil, Cisl e Uil. "Si conoscono i danni che la cittadinanza ha subito – sottolineano i sindacalisti – auto distrutte, abitazioni e rivestimenti danneggiati, cappotti abitativi compromessi, pannelli fotovoltaici devastati, oltre alle decine di cittadini colpiti direttamente dalla grandinata e costretti a ricorrere alle cure mediche, a cui va la nostra solidarietà in prima battuta. La preoccupazione però non si ferma qui, dato che la situazione nelle attività economiche non è affatto migliore. E per molte lavoratrici e lavoratori il rischio è di vedere ripercussioni dirette anche sulla propria attività lavorativa, in aggiunta ai danni già subiti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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