Cogne Acciai | buco di 61 milioni FIOM e CGIL | ‘I lavoratori pagano

La crisi in una grande azienda siderurgica ha portato a un buco di circa 61 milioni di euro nel bilancio. Le organizzazioni sindacali hanno espresso preoccupazione, affermando che i lavoratori rischiano di pagare il prezzo di questa situazione. La questione riguarda anche i premi di risultato, che non vengono garantiti nonostante il fatturato elevato. Resta da capire come questa perdita influenzerà gli stipendi e i benefit dei dipendenti nei prossimi mesi.

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