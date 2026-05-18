Cogne Acciai | buco di 61 milioni FIOM e CGIL | ‘I lavoratori pagano
La crisi in una grande azienda siderurgica ha portato a un buco di circa 61 milioni di euro nel bilancio. Le organizzazioni sindacali hanno espresso preoccupazione, affermando che i lavoratori rischiano di pagare il prezzo di questa situazione. La questione riguarda anche i premi di risultato, che non vengono garantiti nonostante il fatturato elevato. Resta da capire come questa perdita influenzerà gli stipendi e i benefit dei dipendenti nei prossimi mesi.
? Punti chiave Perché il fatturato miliardario non garantisce i premi di risultato?. Come influirà il buco di bilancio sulle tasche dei lavoratori?. Chi pagherà davvero il costo della crisi finanziaria aziendale?. Quali misure attiverà il Ministero per proteggere i 1200 dipendenti?.? In Breve Fatturato gruppo supera un miliardo di euro nonostante la perdita netta registrata.. Terzo anno consecutivo senza premi di risultato per i 1200 dipendenti valdostani.. Contratti di solidarietà per 101 addetti dopo precedenti cassa integrazione per 167 persone.. Consiglio di amministrazione delibera aumento capitale sociale portandolo a 70 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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