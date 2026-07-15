politiche di prevenzione contro abusi e sfruttamento minori

Un incontro pubblico promosso dal Circolo Territoriale di Fratelli d’Italia di Amantea si concentrerà sulla presentazione della Legge Regionale n. La legge riguarda le politiche di prevenzione contro abusi e sfruttamento dei minori e sarà illustrata anche dal ruolo dell’onorevole Luciana De Francesco nella tutela dei minori. La discussione mira a informare sulla normativa e sulle iniziative adottate a livello regionale per proteggere i bambini.

Un approfondimento sulla legge regionale e sul ruolo dell’on. Luciana De Francesco nella tutela dei minori.. Il Circolo Territoriale di Fratelli d’Italia di Amantea promuove un incontro pubblico dedicato alla presentazione della Legge Regionale n. 32 del 27 giugno 2025, un provvedimento che introduce nuove politiche di tutela e prevenzione contro ogni forma di sfruttamento e abuso in danno dei minori. L’appuntamento è fissato per lunedì 20 luglio alle ore 19.30 presso il Lido Mediterraneo sul Lungomare di Amantea. Un incontro dedicato alla tutela dei minori. L’iniziativa si inserisce in un percorso di responsabilità sociale che punta a rafforzare la rete di protezione dei bambini e degli adolescenti, attraverso strumenti normativi, interventi territoriali e una più ampia cultura della prevenzione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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