Un presidio per Fakir si è trasformato in un episodio di tensione politica. Durante la manifestazione, sono intervenuti rappresentanti politici: una esponente ha affermato che un sindaco ha svolto il suo incarico, mentre un altro ha sottolineato che anche lui ha responsabilità. La discussione si è concentrata sulla gestione dei fatti e sul ruolo delle istituzioni, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sui motivi della protesta.

Bologna, 23 luglio 2025 – "Io non penso che il ruolo della politica sia commentare i fatti di cronaca. Penso che la politica dovrebbe fare di tutto, di fronte a casi drammatici come questi, per aiutare la ricerca della verità e combattere l'odio. La morte di Abderrahim Fakir è stata drammatica. Le autorità giudiziarie faranno i loro accertamenti, ci sarà tempo per capire se quella morte poteva essere evitata, se i protocolli esistenti siano stati applicati oppure no se quei protocolli vadano rivisti. Ma non servono né condanne né assoluzioni d'ufficio. Non è il nostro lavoro”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervistata dal Foglio, torna sulla morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa al Pilastro, durante un intervento di polizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Politica in fiamme sul presidio per Fakir. Schlein: “Lepore ha fatto il suo lavoro”. Ma Tajani incalza: “Anche lui ha delle responsabilità”

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