Elly Schlein ha affermato che il sindaco ha deciso di governare la frustrazione. La politica, ha spiegato, richiede scelte difficili e responsabilità. La dichiarazione è stata rilasciata durante un’intervista televisiva, senza ulteriori dettagli sui motivi delle sue affermazioni. Non sono stati forniti dati o riferimenti specifici riguardo a eventuali comportamenti o decisioni del sindaco. La conversazione si è concentrata sulla gestione delle emozioni e delle tensioni nel ruolo pubblico.

Elly Schlein è stata ospite di Luca Telese e Marianna Aprile a In Onda, il programma di approfondimento politico di La7. E, com'era prevedibile, nel corso della trasmissione si è tornati a parlare del caso di Fakir e di quanto accaduto a Bologna, con gli antagonisti che hanno messo e fuoco la città, prendendo di mira soprattutto le forze dell'ordine. "Abbiamo chiesto subito di accertare fino in fondo e fare piena luce su quello che è accaduto con la morte di Fakir - ha detto la segretaria del Pd -. È doveroso che le istituzioni chiedano di fare piena luce, qualcosa non è andato come doveva, tutti siamo rimasti sconvolti. Quando un uomo muore durante un'operazione di fermo, lo Stato ha fallito e proprio lo Stato deve fare piena luce. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Fakir, Elly Schlein assolve Matteo Lepore: "Ha scelto di governare la frustazione"

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