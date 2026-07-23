Politano | Napoli l' Arezzo è la nostra bestia nera Allegri diverso da Conte per un aspetto

Dopo la sconfitta per 3-1 in amichevole contro l'Arezzo, Matteo Politano ha commentato la partita. L'esterno del Napoli ha indicato che la squadra toscana rappresenta un avversario difficile per i partenopei. Politano, che ha segnato l'unico gol del Napoli, ha anche fatto un confronto tra l'allenatore attuale e il suo predecessore, sottolineando una differenza in un aspetto specifico. La partita si è svolta al termine di un impegno amichevole tra le due squadre.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Napoli-Arezzo (1-3), l'esterno azzurro Matteo Politano (unico marcatore dei partenopei) ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sconfitta in amichevole maturata contro la compagine toscana. Ecco, dunque, quanto affermato. Politano: "Piano piano faremo meglio. Allegri? Con lui siamo contenti" “Va bene anche così. Dispiace perché ci tenevamo a iniziare bene, anche se sapevamo di non essere in grande forma. Però ci sta, lavoriamo da pochi giorni”. Anche la scorsa estate avete perso con l’Arezzo in amichevole.> “È la nostra bestia nera. Come ho detto c’è tempo: dobbiamo ancora lavorare, abbiamo tanti giorni di ritiro”. 🔗 Leggi su Calcionapoli1926.it

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Dopo il ko del #Napoli con l’Arezzo (1-3), #Politano rassicura: Dispiace, ma lavoriamo da poco, miglioreremo. Su #Allegri: Ci ha colpito la sua spensieratezza, ma quando c'è da spingere si lavora. Il gruppo è compatto, sono super positivo: costruiremo qua x.com

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