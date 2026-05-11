Napoli Bologna urlo Champions | Conte vuole la certezza aritmetica Italiano bestia nera del Maradona

Il Napoli affronta il Bologna con l’obiettivo di ottenere l’ultima vittoria necessaria per garantirsi matematicamente un posto in Champions League. L’allenatore ritrova il difensore Di Lorenzo, mentre il futuro del club resta incerto. Per il Bologna, il tecnico italiano ha una vittoria contro il Napoli come obiettivo, considerando la sua storica difficoltà nel Maradona. La sfida si presenta decisiva per entrambe le squadre, con il Napoli che punta alla certezza aritmetica.

Josep Martinez punta i piedi: la finale di Coppa Italia per decidere il suo futuro all’Inter! No ad un’altra stagione da vice Manchester United scatenato sul mercato: dal riscatto di Hojlund il tesoretto per andare all’assalto su Ederson! Il piano Leonardo categorico: «Non vedere Maldini al Milan fa male a tutti, non so quale algoritmo possa dirmi che sia meglio non averlo!» Manchester United scatenato sul mercato: dal riscatto di Hojlund il tesoretto per andare all’assalto su Ederson! Il piano Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo».🔗 Leggi su Calcionews24.com

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