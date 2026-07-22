Il Napoli ha perso 3-1 contro l'Arezzo in una partita di campionato. Matteo Politano ha commentato la sconfitta, affermando che la squadra toscana rappresenta una difficoltà ricorrente. Ha aggiunto che ci sono ancora giorni di lavoro e un ritiro programmato per migliorare le prestazioni. La squadra aveva già subito una sconfitta contro l'Arezzo nello scorso anno.

Ai microfoni di Sky Sport, Matteo Politano ha commentato la sconfitta del Napoli per 3-1 contro l'Arezzo. Gli azzurri avevano già perso l'anno scorso contro la squadra toscana: "È la nostra bestia nera. Come ho detto, c'è tempo: dobbiamo ancora lavorare e abbiamo tanti giorni di ritiro"., In questi giorni di preparazione, il Napoli sta lavorando con il 4-3-3. Politano ha precisato: "Sì, poi dipenderà dal mister e da cosa deciderà. Ci penserà lui, noi negli anni abbiamo dimostrato di poter giocare con qualsiasi modulo"., Il classe '93 ha concluso: "Sono super positivo. Il gruppo è compatto e forte, l'abbiamo dimostrato: ora è rientrato qualcuno dai vari prestiti, penso si possa costruire qualcosa di importante". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Napoli, Politano: "L'Arezzo è la nostra bestia nera. Dobbiamo ancora lavorare"

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