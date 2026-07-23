In risposta al grande caldo, l’Asl Toscana centro e il suo Dipartimento di prevenzione e protezione hanno pubblicato alcune regole semplici per tutelare cani, gatti e conigli. Queste indicazioni mirano a garantire il benessere degli animali durante le ondate di caldo, senza dettagli specifici sulle misure adottate. La comunicazione invita i proprietari a seguire le raccomandazioni per proteggere gli animali dal rischio di colpi di calore e altri problemi legati alle alte temperature.

Il grande caldo di questi giorni può essere un problema anche per i nostri amici a quattro zampe. Ecco perché l’Asl Toscana centro e il suo Dipartimento di prevenzione e protezione a tutela degli animali hanno messo a punto poche semplici regole da adottare per migliorare il benessere di cani, gatti e conigli. Per eliminare i problemi legati al colpo di calore, la prima accortezza da tenere a mente è evitare l’esposizione diretta del sole nelle ore più calde, garantendo sempre un ambiente ben ventilato e all’ombra. La seconda regola riguarda le passeggiate con il miglior amico dell’uomo. Da privilegiare, anche in questo caso, è l’uscita nelle prime ore del mattino e in serata, evitando il più possibile l’asfalto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poche regole per il benessere dei nostri ’pet’

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