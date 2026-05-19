Nuova stanza multisensoriale alla Goccia | Favorirà il benessere dei nostri ospiti

Una stanza multisensoriale è stata inaugurata sabato alla cooperativa sociale La Goccia di Villa Verucchio, dopo circa un anno e mezzo di lavori. La realizzazione è frutto di una raccolta fondi e di una collaborazione tra diverse realtà del territorio. La nuova struttura è stata pensata per offrire un ambiente che favorisca il benessere degli ospiti, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di chi vi trascorre del tempo. L’inaugurazione ha visto la partecipazione di diverse figure coinvolte nel progetto.

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