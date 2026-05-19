Nuova stanza multisensoriale alla Goccia | Favorirà il benessere dei nostri ospiti
Una stanza multisensoriale è stata inaugurata sabato alla cooperativa sociale La Goccia di Villa Verucchio, dopo circa un anno e mezzo di lavori. La realizzazione è frutto di una raccolta fondi e di una collaborazione tra diverse realtà del territorio. La nuova struttura è stata pensata per offrire un ambiente che favorisca il benessere degli ospiti, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di chi vi trascorre del tempo. L’inaugurazione ha visto la partecipazione di diverse figure coinvolte nel progetto.
Un sogno diventato realtà in appena un anno e mezzo, grazie a una straordinaria gara di solidarietà. È stata inaugurata sabato la nuova stanza multisensoriale della cooperativa sociale La Goccia di Villa Verucchio. Uno spazio pensato per stimolare i 5 sensi e migliorare il benessere delle persone con disabilità fisiche, intellettive e psichiche accolte nei due centri diurni della struttura. Luci soffuse, fibre ottiche, tubi a bolle e suoni accompagneranno gli ospiti in percorsi di comunicazione, esplorazione sensoriale e relax. "La stanza multisensoriale è progettata e costruita per stimolare i 5 sensi e favorire il benessere e la comunicazione, partendo da caratteristiche ed esigenze delle singole persone", spiega la responsabile del centro, Valentina Cenni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Un gesto che parla di territorio, persone e futuro Abbiamo rinnovato il nostro sostegno alla Cooperativa Sociale @monteverdeonlus con una nuova donazione per la realizzazione della Stanza multisensoriale Snoezelen presso la struttura di Badia Calaven facebook