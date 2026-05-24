Oltre 150 stand si sono concentrati in 20.000 metri quadrati di fiera dedicata al benessere animale. La manifestazione ha ospitato espositori di alimentazione, toelettatura, centri cinofili, veterinari, allevatori, educatori, specialisti dell’igiene, fotografi e stilisti pet. L’evento si è concentrato sulle esigenze degli animali domestici, senza interventi o interventi di natura politica o culturale. La fiera si è svolta in un’unica località, attirando visitatori interessati al settore pet.

Oltre 150 stand su 20.000 metri quadri in un’unica fiera dedicati a ogni esigenza: alimentazione, toelettatura, benessere, centri cinofili, veterinari, allevatori, educatori, specialisti dell’igiene, fotografi e stilisti pet. Palazzo Esposizioni ospita "Pet in fiera" (aperta dalle 9,30 alle 19,30), punto di riferimento nazionale per chi vive ogni giorno il rapporto speciale con il proprio animale da compagnia. "Cani e gatti sono parte delle nostre famiglie - dicono gli organizzatori della Dea Servizi -: il nostro obiettivo è informare, educare e far divertire, mettendo sempre al centro il benessere animale". Tra gli spazi più attesi torna la piscina dedicata alle attività in acqua, con dimostrazioni di salvataggio, esercizi e prove di avvicinamento e battesimo dell’acqua, uno degli appuntamenti più seguiti dal pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’esposizione “Pet in fiera“. Al centro il benessere animale

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