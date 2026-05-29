Corte dei Conti | Il Pnrr avanza ma non recupera i ritardi accumulati su asili case di comunità edilizia scolastica e rigenerazione urbana
La Corte dei Conti ha confermato che, sebbene il Piano nazionale di ripresa e resilienza abbia fatto progressi importanti nelle riforme e nelle opere pubbliche, non è riuscito a colmare i ritardi accumulati su asili, case di comunità, edilizia scolastica e rigenerazione urbana. Il progresso nelle opere pubbliche avviene con un ritmo rapido, ma senza recuperare le settimane o mesi di ritardo già accumulati.
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza registra “avanzamenti significativi sia sulle riforme sia sulle opere pubbliche”, ma “in quest’ultimo caso procede spedito ma senza recuperare i ritardi già accumulati”. La Corte dei Conti, nella Relazione semestrale con cui riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione del Pnrr, rileva come siano tutti conseguiti i 50 obiettivi europei in scadenza nel secondo semestre 2025, con un tasso di avanzamento complessivo del 72%, in aumento di 8 punti rispetto al semestre precedente. Il grado di completamento resta più elevato per le milestone (87%) rispetto ai target (56%). Le riforme raggiungono l’85%, gli investimenti il 67%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Notizie e thread social correlati
Pnrr, Corte dei Conti: “Ritardi su infrastrutture, a rischio opere mobilità”La Corte dei Conti ha segnalato ritardi significativi nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in particolare riguardo alle...
Lazio: Mattia (Corecoco), Corte Conti conferma ritardi su Pnrr, convocheremo RoccaLa Corte dei Conti del Lazio ha confermato oggi i ritardi della Regione nel completare le spese relative ai fondi del Pnrr, come già evidenziato dal...
Temi più discussi: Donato Centrone: Riforma della Corte dei Conti, ci sono questioni di legittimità costituzionale; La Corte dei conti indaga sui fondi assegnati al Piano Mattei; Non autosufficienza: registrato alla Corte dei Conti il DPCM sul Piano Nazionale 2025-2027 e il riparto del Fondo; Uno spiraglio di luce per la Corte dei conti quale giudice naturale della tutela degli interessi finanziari nazionali e unionali.
Per rimediare a una voragine da 1,5 miliardi, la presidente macroniana della Corte dei Conti vuole mettere le mani nei portafogli dei contribuenti. Esentati gli stranieri irregolari coperti da assistenza. di @M_GHISA x.com
La Corte dei conti ha parificato parzialmente il rendiconto 2022 della #RegioneSiciliana. La decisione è stata comunicata con la lettura del dispositivo da parte dei magistrati contabili di via Notarbartolo. All'udienza erano presenti il presidente della Region facebook
Il governo per conformarsi alle richieste della corte dei conti doveva apporre 5 spunte. Da ieri siamo a -4Per conformarsi alle richieste della corte dei conti dello scorso 29 ottobre al governo serviva mettere cinque spunte e poi stavolta nessuno avrebbe più potuto impedire l’inizio lavori. Una nuova deli ... messinaoggi.it
Campione d'Italia sfida la Corte dei conti: Da noi nessuna omissione. L’ex sindaco Canesi alla battaglia dei bilanci, l’erede Frigerio alla finestraNon è un clima sereno quello che accompagna i primi passi della nuova amministrazione. Sui social anche una polemica per i residenti all'estero avvisati in ritardo delle elezioni ... milano.corriere.it