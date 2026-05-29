La Corte dei Conti ha confermato che, sebbene il Piano nazionale di ripresa e resilienza abbia fatto progressi importanti nelle riforme e nelle opere pubbliche, non è riuscito a colmare i ritardi accumulati su asili, case di comunità, edilizia scolastica e rigenerazione urbana. Il progresso nelle opere pubbliche avviene con un ritmo rapido, ma senza recuperare le settimane o mesi di ritardo già accumulati.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza registra “avanzamenti significativi sia sulle riforme sia sulle opere pubbliche”, ma “in quest’ultimo caso procede spedito ma senza recuperare i ritardi già accumulati”. La Corte dei Conti, nella Relazione semestrale con cui riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione del Pnrr, rileva come siano tutti conseguiti i 50 obiettivi europei in scadenza nel secondo semestre 2025, con un tasso di avanzamento complessivo del 72%, in aumento di 8 punti rispetto al semestre precedente. Il grado di completamento resta più elevato per le milestone (87%) rispetto ai target (56%). Le riforme raggiungono l’85%, gli investimenti il 67%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Corte dei Conti: “Il Pnrr avanza ma non recupera i ritardi accumulati su asili, case di comunità, edilizia scolastica e rigenerazione urbana”

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