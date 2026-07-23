È dal personale sanitario che deve partire il rafforzamento del Ssn. Ne è convinto il ministro della Salute Orazio Schillaci: “La prossima settimana incontrerà il ministro dell’Economia Giorgetti in vista della prossima legge di bilancio – fa sapere il ministro da Brescia, dove è intervenuto all’evento ‘Prevenzione è futuro’ – La prima richiesta sarà quella di aumentare il personale e pagare meglio chi lavora nel nostro Servizio sanitario nazionale”. E poi c’è il capitolo flessibilità. “Il contratto a 38 ore per i giovani medici di oggi forse non è la soluzione migliore, dobbiamo essere più flessibili”, riflette Schillaci. Un’impostazione accolta con favore da Anaao Assomed, il sindacato dei medici e dei dirigenti sanitari italiani. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Più risorse e flessibilità, la ricetta di Schillaci per il personale sanitario

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