dalla regione nuove risorse contro le aggressioni al personale sanitario e sociosanitario

La Regione Toscana ha stanziato nuove risorse per aumentare la sicurezza del personale sanitario e sociosanitario. La decisione arriva in risposta a un maggior rischio di aggressioni e violenze che coinvolgono questi operatori. La misura mira a rafforzare le misure di prevenzione e tutela all’interno delle strutture sanitarie e sociosanitarie della regione. I fondi saranno destinati a interventi specifici per ridurre il rischio di episodi violenti e migliorare le condizioni di lavoro degli operatori.

FIRENZE – La Regione Toscana continua ad investire sulla sicurezza del proprio personale sanitario e sociosanitario, più esposto rispetto ad altri comparti a violenze ed aggressioni. La giunta regionale ha stanziato tre milioni e 300 mila euro per il trienno 2026-2028, confermando l’impegno per la messa in sicurezza delle numerose sedi del servizio sanitario regionale. Ad ottobre 2023 la Regione aveva già avviato un programma di interventi per prevenire aggressioni e tutelare il personale: le azioni erano varie e spaziavano da dispositivi mobili e fissi per lanciare l’allarme alla messa in sicurezza di spazi interni ed esterni, da corsi di ... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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Russia is swept by a wave of serial murders: SVO heroes hunt women

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