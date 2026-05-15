Basilicata ok al Fondo Sanitario 2025 | più risorse per il territorio

Nella regione Basilicata è stato approvato il Fondo Sanitario 2025, che prevede un incremento delle risorse destinate al territorio. La misura mira a migliorare i servizi nelle Case di Comunità lucane e a ridurre le liste di attesa. Sono previste strategie specifiche per potenziare l’assistenza sanitaria e garantire un miglior funzionamento delle strutture sanitarie locali. La ripartizione delle risorse e le modalità di intervento saranno definite nel dettaglio nei prossimi mesi.

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