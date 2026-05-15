Basilicata ok al Fondo Sanitario 2025 | più risorse per il territorio
Nella regione Basilicata è stato approvato il Fondo Sanitario 2025, che prevede un incremento delle risorse destinate al territorio. La misura mira a migliorare i servizi nelle Case di Comunità lucane e a ridurre le liste di attesa. Sono previste strategie specifiche per potenziare l’assistenza sanitaria e garantire un miglior funzionamento delle strutture sanitarie locali. La ripartizione delle risorse e le modalità di intervento saranno definite nel dettaglio nei prossimi mesi.
? Punti chiave Come cambieranno concretamente i servizi nelle Case di Comunità lucane?. Quali strategie userà la Regione per ridurre le liste d'attesa?. Perché è stata stipulata una convenzione con la sanità del Piemonte?. Come influirà l'accordo con la Puglia sulla mobilità dei pazienti?.? In Breve Stanziati 1,265 miliardi per la parte corrente con incremento del 2,9% rispetto al 2024.. Fondo Indistinto sale a 1,183 miliardi dopo accordo con le aziende sanitarie dell'8 maggio.. Deficit mobilità passiva scende sotto i 78,44 milioni con recupero di 3,2 milioni di euro.. Produzione ospedaliera lucana raggiunge 227,38 milioni con crescita del 9% rispetto al 2023. 🔗 Leggi su Ameve.eu
SANITÀ. FONDO SANITARIO. PIÙ RISORSE PER LA BASILICATA
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