L'apertura del mercato del petrolio venezuelano sta crescendo lentamente, ma in modo costante. Da quando una figura di spicco ha assunto ruoli di rilievo nel paese, sono state apportate modifiche che hanno portato a un aumento delle esportazioni di petrolio. Il Venezuela possiede circa un quinto delle riserve mondiali di petrolio, ma il suo mercato è rimasto in gran parte sotto sfruttamento fino a ora. Questa ripresa ha portato a un incremento delle entrate in dollari statunitensi.

Lenta, ma inesorabile, prosegue l’apertura del potenzialmente gigantesco, ma molto poco sfruttato, mercato del petrolio venezuelano. Come raccontato in più occasioni da questo giornale, da quando Delcy Rodriguez ha preso le redini del Paese sudamericano che vanta nel sottosuolo un quinto delle riserve globali, molte cose sono cambiate. La compagnia statale Pdvsa, che Hugo Chavez e Nicolas Maduro volevano come longa manu del governo e poco altro, ha cominciato stipulare contratti, partnership. Insomma, a guardarsi attorno. Con il passo per la privatizzazione che diventa sempre più breve. Ruolo di play maker, quello degli Stati Uniti, i primi a cimentarsi con la liberalizzazione del mercato, sotto forma di chiamata a raccolta delle big oil straniere, Eni inclusa. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Più petrolio e più dollari. La cura Usa che ha rimesso in piedi Pdvsa

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Gold & Silver Price Analysis: Why the Safe Haven Is Failing

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