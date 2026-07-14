Il prezzo del petrolio Brent ha raggiunto quasi 85 dollari al barile il 14 luglio, il livello più alto negli ultimi trenta giorni. Nonostante l’aumento, il governo ha deciso di non ridurre ulteriormente le accise sui carburanti. La crescita dei prezzi si verifica in un contesto di tensioni tra Stati Uniti e Iran.

Il prezzo del petrolio è tornato a crescere e nella mattinata del 14 luglio il Brent ha sfiorato gli 85 dollari al barile, il prezzo più alto dell’ultimo mese. È l’effetto della guerra tra Iran e Usa, che è ricominciata ufficialmente secondo quanto detto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump al Congresso. Nella notte Teheran ha colpito due petroliere che stavano attraversando lo Stretto di Hormuz. Sviluppi che arrivano il giorno dopo che il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha dichiarato in un’intervista che il Governo non attuerà più tagli delle accise generalizzati come quelli visti nei mesi scorsi. Perché il petrolio è salito a 85 dollari al barile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Guerra tra Usa e Iran, petrolio a 85 dollari ma il Governo non taglierà più le accise

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TENSIONI USA-IRAN: PETROLIO SALTA A +7 DOLLARI, RISCHIO RECESSIONE GLOBALE

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