Nanni Moretti torna in concorso alla Mostra di Venezia dopo quarant’anni, segnando un ritorno italiano importante. La selezione prevede più di una dozzina di film italiani, mentre Hollywood è quasi assente, senza il film atteso con Tom Cruise. Sul red carpet sono previsti anche un documentario sugli Oasis, che sfileranno, e uno su Elon Musk, che invece non sarà presente. La manifestazione si svolgerà nel 2026.

Più di una dozzina di film italiani (c’è Nanni Moretti, che torna in Concorso dopo quarant’anni), pochissima Hollywood (manca l’attesissimo film con Tom Cruise ), il documentario sugli Oasis (che sfileranno sul red carpet) e quello su Elon Musk (che invece non verrà). Venezia 83 sembra un filino moscetta. Sarà che di edizioni ne abbiamo viste ventisette, ma le ultime annate “epiche” dell’era Barbera, quelle celebrate nei comunicati per i tanti film hollywoodiani passati dal Lido e poi premiati agli Oscar, ci avevano abituati a un equilibrio perfetto tra qualità e quantità, tra cinema d’autore e grande spettacolo. Come sempre vale il motto “si raccoglie quel che è pronto” e, si sa – lo sanno anche a Cannes – gli americani, dopo lo sciopero di attori e sceneggiatori di due anni fa, non si sono ancora completamente ripresi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Più Moretti che Cruise alla Mostra di Venezia 2026: il regista italiano in Concorso dopo 40 anni. Hollywood non pervenuta

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