Il summit Nato di Ankara si è concluso da alcuni giorni. Si discute se l’aumento delle spese europee per la difesa possa rafforzare l’industria europea o, al contrario, favorire la crescita dell’influenza degli Stati Uniti nel settore. La questione riguarda i rischi di un maggiore investimento europeo che potrebbe, in effetti, consolidare la presenza americana nel mercato della difesa. La dinamica tra spese europee e influenza statunitense resta al centro del dibattito.

L’attesissimo summit Nato di Ankara è ormai archiviato da giorni. Nella scorsa newsletter ci chiedevamo se il riarmo europeo avrebbe rafforzato l’industria della difesa del continente oppure avrebbe finito per alimentare, ancora una volta, quella americana. La risposta è arrivata da un’immagine apparentemente slegata dalla politica, divenuta simbolo dei Mondiali di calcio vinti dalle furie rosse della Spagna, Europa che più non si può. Il presidente della nazione ospitante, Donald Trump, consegna il trofeo al capitano iberico Rodri. Indugia, vuole sollevarlo lui stesso. Si leva di mezzo solo quando viene richiamato dal presidente della Fifa Gianni Infantino, ma rimane al fianco degli spagnoli in festa, sorridente e voglioso di ritagliarsi la sua fetta di visibilità. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Più l’Europa spende per difendersi, più rischia di rafforzare gli Stati Uniti

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Difesa comune: lEuropa è pronta a fare a meno degli USA con Gualmini, Mercuri e Rinaldi

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