Gli Stati Uniti hanno ridotto i loro soldati in Europa al livello più basso dal 2021

Gli Stati Uniti hanno ridotto il numero di soldati in Europa, portandoli al livello più basso dagli ultimi due anni. È stato deciso di eliminare una brigata da combattimento, e fonti ufficiali hanno indicato che potrebbero esserci ulteriori riduzioni in futuro. La decisione si inserisce in una serie di cambiamenti nelle forze militari statunitensi presenti nel continente, senza specificare i tempi o le quantità di eventuali altri tagli. La mossa rappresenta una modifica significativa nella presenza militare americana in Europa.

Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha annunciato di aver cancellato lo schieramento di oltre 4.000 soldati in Europa e che rivedrà più in generale la disposizione delle truppe americane sul territorio europeo. Nello specifico, ha annunciato di avere ridotto da quattro a tre il numero delle brigate da combattimento in Europa. Negli Stati Uniti una brigata è l’unità di base dell’esercito, ed è composta appunto da circa 4.000-4.500 soldati. Questo annuncio arriva dopo che, negli scorsi mesi, Trump aveva minacciato più volte di ritirare soldati americani dai paesi europei (compresa l’Italia), ritenuti ingrati per non aver aiutato maggiormente gli Stati Uniti nella guerra in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Death toll rises after massive Russian air attackon Kyiv | Midday Report

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