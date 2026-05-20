Gli Stati Uniti hanno ridotto il numero di militari in Europa, portandolo al livello più basso da oltre un anno. È stata annunciata la cancellazione di una brigata da combattimento, mentre nelle comunicazioni ufficiali si fa sapere che potrebbero esserci ulteriori riduzioni in futuro. La decisione arriva in un momento di attenzione internazionale per la presenza militare americana nel continente. La diminuzione riguarda specificamente le forze impiegate nella regione, senza dettagli sui piani a lungo termine.

Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha annunciato di aver cancellato lo schieramento di oltre 4.000 soldati in Europa e che rivedrà più in generale la disposizione delle truppe americane sul territorio europeo. Nello specifico, ha annunciato di avere ridotto da quattro a tre il numero delle brigate da combattimento in Europa. Negli Stati Uniti una brigata è l’unità di base dell’esercito, ed è composta appunto da circa 4.000-4.500 soldati. Questo annuncio arriva dopo che, negli scorsi mesi, Trump aveva minacciato più volte di ritirare soldati americani dai paesi europei (compresa l’Italia), ritenuti ingrati per non aver aiutato maggiormente gli Stati Uniti nella guerra in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Gli Stati Uniti hanno ridotto i loro soldati in Europa al livello più basso dal 2022

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Death toll rises after massive Russian air attackon Kyiv | Midday Report

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