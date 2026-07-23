Con l’estate 2026 sembra essere arrivato il momento di dire addio alla frangia a tendina, perché il nuovo trend capelli si chiama cloud bangs, letteralmente “ frangia a nuvola ”, ed è già tra i tagli più richiesti nei saloni. Che cos’è la frangia a nuvola. Più leggera, vaporosa e destrutturata rispetto alla curtain bangs che ha dominato le ultime stagioni, regala movimento al viso senza risultare troppo geometrica o impegnativa. A rilanciare questa tendenza è stata Camila Cabello, che ha mostrato il nuovo look sui social dopo essersi affidata all’hairstylist delle celebrity Dimitris Giannetos, lo stesso che ha firmato il celebre “heart haircut” di Gigi Hadid. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Più leggera, vaporosa e destrutturata rispetto alla curtain bangs che ha dominato le ultime stagioni, è perfetta per l'estate

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